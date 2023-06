Appuntamento a Pordenone

Fvg Pride, il giorno della sfilata. Manifesti a Udine più fredda Pordenone

In mattinata attesi i primi arrivi a parco Galvani, dalle 16 il corteo per le vie del centro cittadino. L’aperitivo arcobaleno in piazza XX Settembre. «Niente patrocini? Avanti comunque»

Martina Milia