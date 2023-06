Maltempo, forti temporali in Friuli: a Tarcento un’auto bloccata in un sottopasso allagato

TARCENTO. Forti temporali, si sono abbattuti, nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, in diversi comuni. Ci sono stati danni e disagi.

A Tarcento un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Sempre a Tarcento rami e alberi lungo la strada statale 13. Vigili del fuoco al lavoro anche a Pocenia, per un palo caduto sulla strada, a Cassacco per la caduta di alcune piante e a Colloredo di Monte Albano per giardini e scantinati finiti sott’acqua e alberi sulla carreggiata. Proprio a causa del maltempo ci sono stati anche rallentamenti lungo l’autostrada A4

Maltempo anche nel Pordenonese: cinque alberi sono caduti a Spilimbergo. Un ramo secco ha trafitto il parabrezza di un’auto a Borgo Ampiano, frazione di Pinzano al Tagliamento. Illesa la coppia a bordo.