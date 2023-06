Non si ferma all’alt dei vigili urbani, l’auto fermata dopo un inseguimento: denunciato il conducente

UDINE. Non si ferma all’alt della polizia locale, tenta la fuga in città e poi viene fermato. Il fatto è successo nel pomeriggio di venerdì 9 giugno, verso le 16.

Gli agenti del Comando di Polizia locale di Udine, impegnati in attività di controllo in Borgo Stazione, in via Roma hanno intimato l'alt a una Bmw proveniente da viale Europa Unita.

Il conducente non si è fermato e, per sottrarsi al controllo, con una manovra repentina e a velocità sostenuta, si è allontanato lungo via Roma imboccando poi via Ciconi.

Gli agenti della Polizia locale si sono posti immediatamente all'inseguimento del fuggitivo. Nonostante ciò la Bmw ha continuato a procedere, a velocità particolarmente sostenuta, e a eseguire delle manovre pericolose – mettendo a repentaglio anche l'incolumità di altri passanti – per sottrarsi ai controlli e proseguendo la fuga verso la periferia.

Il veicolo è stato, infine, bloccato in via Marsala e gli occupanti sono stati identificati. A carico del conducente del veicolo sono state elevate diverse violazioni al Codice della strada ed è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.