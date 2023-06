Previsioni meteo, weekend più caldo ma è solo un'illusione: arriva il ciclone Oscar

Weekend più caldo, ma è solo un'illusione: dalla prossima settimana tornerà il maltempo. Dopo il timido tentativo dell'Anticiclone Africano di portare un po' di temperature estive, si riaffaccia il maltempo. Il ciclone Oscar, dopo aver colpito il settore occidentale dell'Europa, è pronto a imperversare nel nostro Paese all'inizio della prossima settimana.

Ma per i previsori almeno fino al Solstizio d'Estate del 21 giugno, il tempo rimarrà incerto da Nord a Sud con temperature spesso 3-4 gradi inferiori alla norma di giugno: non soffriremo il caldo africano, ma troveremo tante piogge e a tratti anche fenomeni persistenti specie sulle regioni centro-meridionali.

Nel dettaglio, nelle prossime ore, avremo un rialzo delle temperature con un timido tentativo dell'Anticiclone Africano di portare il caldo estivo e anche afoso: il termometro raggiungerà 34°C in Sicilia, in particolare in provincia di Siracusa, valori oltre i 30°C anche in Alto Adige e in Sardegna. Qui in Friuli Venezia Giulia l’aria sarà più incerto. Sulla regione fino a domenica sera permarrà una circolazione atmosferica incerta, con aria relativamente umida, che il riscaldamento diurno rende instabile dal pomeriggio e fino al tramonto, specie tra i monti e la pianura.



Il caldo oggi sarà associato anche ad intensi e diffusi temporali, specie nel pomeriggio: le temperature arriveranno a 30 gradi anche negli ex capoluoghi di provincia.

Domenica

Il tempo sarà più soleggiato, con qualche temporale solo nel pomeriggio, più probabili su Prealpi e in pianura. Dopo il tramonto il tempo tornerà a stabilizzarsi su tutte le zone. Qui le previsioni dell’Osmer.

Insomma, l'estate 2023 non vuole iniziare in anticipo come avvenuto l'anno scorso, anzi probabilmente vuole iniziare con un lungo ritardo e con tanti temporali.