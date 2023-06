Pride Fvg, la sfilata a Pordenone interrotta dal temporale: la festa continua sotto ombrelli e portici

PORDENONE. Un lungo corteo colorato, con festoni, manifesti e bandiere arcobaleno: è partito intorno alle16, in una sorta di stop and go causa maltempo, il Pride Fvg a Pordenone.

La parata regionale dell'orgoglio Lgbtqia+, organizzata dall'associazione Fvg Pride sfila con il motto "Resistenza in Corso - #Proudenone". Fvg Pride ha spiegato che la scelta di Pordenone per ospitare il corteo "è legata alla crescente richiesta della comunità locale e alle innumerevoli occasioni di discriminazione ricevute anche e soprattutto da chi avrebbe avuto il compito istituzionale di rappresentare ogni soggettività".

Il riferimento è all'indirizzo di Regione e Comune di Pordenone, che non hanno concesso il patrocinio alla manifestazione. A negare il patrocinio sono stati anche il Comune di Gorizia e gli atenei di Udine e di Trieste. Disco verde invece da 14 Comuni del Fvg, tra cui Udine, città che da oggi manifesta il suo sostegno all'iniziativa anche con l'esposizione in una piazza del centro della bandiera dell'inclusione, "Udine per tutt*".

Ore 17: temporale sul corteo

L’ondata di maltempo che aveva cominciato a flagellare lo Spilimberghese è arrivata a Pordenone in pieno corteo del Fvg Pordenone, con centinaia di persone che sfilavano gioiose. Fuggi fuggi in piazza XX Settembre, dove si sarebbero dovuti tenere i discorsi, con programma della manifestazione che andrà inevitabilmente rimodulato al cessare del nubifragio.

I discorsi sotto la pioggia

"Siamo tante scostumate e consumate". Pia Covre, fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute e madrina del Pride Fvg, saluta il popolo festante del corteo da uno dei carri che sfilano: oltre 5mila lungo il ring di Pordenone.



Tra gli ombrelli rossi risuona lo slogan "meglio battere che combattere", tra musica, danze, un serpentone variegato di persone e un pubblico che a bordo strada applaude, scatta foto, sorridendo. Dai terrazzi e dalle finestre i pordenonesi si affacciano e partecipano a loro modo. Ci sono volti noti nelle battaglie per i diritti civili, come Mario Puiatti, che guarda con orgoglio i tanti giovani presenti. "Perché vedi la società non ha bisogno dei patrocini".