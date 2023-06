Serve un patto per rifondare la sanità

Sanità da rifondare. L’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, l’ha ripetuto due volte in una settimana, consapevole che è un’urgenza, nonostante il Friuli Venezia Giulia sia una regione ancora dentro i parametri.

Siamo stati abituati a una sanità che rispondeva sulla porta di casa, o quasi, a eccellenze che hanno portato il nome di luminari della regione in tutta Italia e non solo.

L’invecchiamento, la pandemia, la mancanza di personale e le liste d’attesa pretendono risposte adeguate, una riorganizzazione radicale lontana da pavidi timori elettorali.

La ricerca del consenso nelle urne da tempo ha limitato le amministrazioni che hanno dribblato scelte coraggiose dopo le riforme radicali di Biasutti, Renzulli e Fasola.

Ogni giorno riceviamo in redazione decine di lettere e la maggior parte riguarda la sanità: lunghi elenchi di ciò che non va; qualcuna riserva sincera gratitudine al personale.

I tempi sono maturi davanti alla sfida per affrontare i cambiamenti, le scelte saranno giudicate senz’altro impopolari, ma è al principio di responsabilità che bisogna rispondere e non a quello di popolarità.

L’impianto sanitario di oggi – parole sempre dell’assessore – non è più coerente con la realtà perché non ha camminato al passo con i progressi e con la velocità decisionale con cui hanno viaggiato, invece, ricerca, scienza e sistema delle professioni.

Sul tema, l’autonomista Massimo Moretuzzo ha annunciato «responsabilità» da parte dell’opposizione in Consiglio.

Le diatribe, le posizioni ideologiche, le rivendicazioni preventive non devono condizionare. Serve un patto tra le forze politiche, i sindacati, i soggetti in campo per accompagnare i cittadini a comprendere nuovi modelli della sanità del futuro prima che scada il tempo.