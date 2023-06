Bandiere colorate, arcobaleni, cartelloni: partito il corteo del Pride Fvg a Pordenone

È partita a Pordenone la parata regionale dell'orgoglio Lgbtqia+, organizzata dall'associazione Fvg Pride, con il motto "Resistenza in Corso - #Proudenone". Fvg Pride ha spiegato che la scelta di Pordenone per ospitare il corteo "è legata alla crescente richiesta della comunità locale e alle innumerevoli occasioni di discriminazione ricevute anche e soprattutto da chi avrebbe avuto il compito istituzionale di rappresentare ogni soggettività". Il riferimento è all'indirizzo di Regione e Comune di Pordenone, che non hanno concesso il patrocinio alla manifestazione. A negare il patrocinio sono stati anche il Comune di Gorizia e gli atenei di Udine e di Trieste. Disco verde invece da 14 Comuni del Fvg, tra cui Udine, città che da oggi manifesta il suo sostegno all'iniziativa anche con l'esposizione in una piazza del centro della bandiera dell'inclusione, "Udine per tutt*".

