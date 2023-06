Esce di strada e abbatte contatore del gas e colonnina Telecom, poi se ne va

LIGNANO. Il conducente di un'automobile ha perso il controllo della vettura e ha centrato prima il contatore del gas di un'abitazione causando una perdita piuttosto importante e poi anche una colonnina della Telecom poco distante.

È successo a Lignano, poco dopo le 5.30 di domenica 11 giugno, in via Monte San Gabriele angolo via Tofane.

All'arrivo dei mezzi di soccorso l'automobile si era già allontanata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Lignano assieme ai colleghi di Latisana, che hanno messo l'area in sicurezza, e i tecnici incaricati. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare il responsabile.