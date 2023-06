Centra il contatore del gas e poi fugge con l’auto: denunciata una donna

LIGNANO. Ha perso il controllo della vettura e ha centrato in pieno prima il contatore di un'abitazione causando una fuga di gas e poi anche una colonnina della Telecom.

È successo a Lignano, poco dopo le 5.30 di domenica, 11 giugno, in via Monte San Gabriele, all’angolo con via Tofane. Dopo l’incidente la conducente si è allontanata. Sono stati gli agenti della polizia locale, con la collaborazione dei carabinieri della stazione di Lignano, a rintracciarla poco distante. Una donna di nazionalità cubana, risultata positiva all’alcoltest, è stata denunciata.

La conducente stava percorrendo via Monte San Gabriele quando, all’angolo con via Tofane, ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada e ha terminato la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione. Il contatore del gas è stato danneggiato. A chiamare i soccorsi per primi sono stati alcuni residenti, che hanno sentito il forte botto.

La donna al volante ha poi inserito la retromarcia e prima di ripartire ha danneggiato anche una colonnina della Telecom. Sul luogo dell’incidente sono stati ritrovati dalle forze dell’ordine un cerchione e un copricerchi della macchina e proprio da lì è stato possibile risalire al modello della vettura. La conducente è stata trovata poco distante dagli agenti della polizia locale, alla guida del comandante Alessandro Bortolussi.

Era ancora al volante dell’auto, che, visibilmente danneggiata, si era fermata senza più ripartire. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Lignano assieme ai colleghi di Latisana, che hanno messo l'area in sicurezza.