Scivola su un sentiero e precipita per 20 metri con la mountain bike

Stava percorrendo in discesa un sentiero ripido in sella alla sua mountain bike quando le ruote del mezzo hanno perso aderenza sul terreno inumidito dalla pioggia ed è precipitato per un pendio.

A prestare i primi soccorsi a un 57enne di Resia che domenica pomeriggio ha riportato una serie di traumi cadendo per una ventina di metri lungo un declivio boscoso sono stati i figli. L’uomo era uscito di casa da solo in sella alla propria “due ruote” per un’escursione fra i sentieri della Val Resia.

In seguito alla rovinosa caduta avvenuta un chilometro prima della località di Povici di Sotto, l’uomo, cosciente ma impossibilitato a muoversi, ha telefonato ai familiari che hanno richiesto l’intervento della centrale di emergenza. La Sores ha inviato sul posto un’ambulanza proveniente da Chiusaforte e l’équipe medica a bordo dell’elicottero sanitario attivando anche i militari del soccorso alpino della Guardia di finanza e i volontari del Cnsas. Frattanto, l’uomo è stato raggiunto dai due figli, uno dei quali gli è rimasto accanto mentre l’altro andava incontro ai soccorritori.

Un gruppo di cinque tecnici del soccorso alpino ha risalito il sentiero 703 del Cai fino a raggiungere l’escursionista. Lo hanno immobilizzato e caricato su una barella con la quale lo hanno trasportato issandolo con alcune corde lungo il pendio per farlo risalire fino al sentiero.

Da quel punto, la barella è stata trasportata per un chilometro fino alla strada dove, ad attenderlo, c’era un’ambulanza a bordo della quale l’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Tolmezzo per essere sottoposto ad accertamenti.