Perde il controllo della moto ed esce di strada: lui muore, lei grave

TRICESIMO. Una persona è deceduta in un incidente stradale accaduto domenica 11 giugno, a Tricesimo, in via dei Valentinis, all'altezza dell'osteria Ai Cuei di Baret.

Il conducente di una motocicletta, che viaggiava assieme a una donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed uscito di strada. Inutili i tentativi del personale sanitario del 118 di rianimare il ferito, deceduto sul posto.

Sono intervenute le forze dell'ordine per i rilevi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Sulla moto viaggiavano un uomo e una donna. A perdere la vita è stato l'uomo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze (una proveniente da Tarcento) e l'automedica.

La donna è stata soccorsa dal personale medico infermieristico e trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni grave ma non in pericolo di vita. Ci sono stati rallentamenti per il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso.