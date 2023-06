Perde il controllo dell’auto e finisce contro il muro di recinzione di una casa

CODROIPO. Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro il muro di recinzione di un'abitazione.

È successo nella notte tra sabato 10 e domenica 11 giugno, a Pozzo di Codroipo, in via della Chiesa. Il conducente di una vettura, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada e la macchina ha terminato la sua corsa contro un muro in pietra di una casa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell'ordine per i rilievi.

È intervenuta anche una ditta per rimuovere i 4 metri cubi di pietre finite sulla strada. Il conducente non ha riportato gravi ferite.