Tre uomini con il passamontagna entrano in casa e rapinano due signore minacciandole con un coltello

UDINE. Sono entrati in casa con il volto coperto da un passamontagna e in mano un coltello. Rapina, nella serata di sabato, in un appartamento al secondo piano del civico 56 di via De Rubeis, in Borgo Stazione, dove risiedono due donne di nazionalità cinese di 54 e 44 anni. Sono state proprio le due donne a dare l’allarme e a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine.

I tre malviventi hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento e hanno costretto le due donne, minacciandole più volte con il coltello, a consegnare tutto il denaro che avevano in casa, circa 400 euro in contanti, e anche tre telefoni cellulari, poi ritrovati dai carabinieri nella vicina via Marsala, gettati a terra sul marciapiede e poi restituiti alle cittadine cinesi. I malviventi sono riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce.

I militari dell’Arma, che hanno raccolto la testimonianza delle due donne, stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari. Saranno passati al setaccio anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, installate nella zona di via de Rubeis ma anche nelle strade limitrofe. Proprio dalle immagini delle telecamere potrebbe emergere qualche elemento utile alle indagini. «Un fatto certamente grave – racconta un’amica delle due donne rapinate, che lavora in un locale poco distante e che, ieri mattina, ha accompagnato le vittime della rapina dai carabinieri per formalizzare la denuncia –. Le mie amiche sono ancora terrorizzate. Avevano un passamontagna sulla faccia e un coltello in mano».

Un vicino di casa aggiunge: «Non ho sentito nulla ma ho saputo questa mattina (ieri, per chi legge) quello che è successo. Mi vengono i brividi se penso che abito poco distante. Speriamo che le forze dell’ordine riescano a identificare al più presto i responsabili. Non nascondo che ho paura». —

