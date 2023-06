Forti temporali e ancora grandine sul Pordenonese: un grosso albero spezzato in viale Grigoletti

PORDENONE. Ancora maltempo nel Pordenonese. Intorno alle 17 di oggi, domenica 11 giugno, esattamente allo stesso orario di 24 prima, quando un improvviso nubifragio ha interrotto il Fvg Pride, con migliaia di persone a rifugiarsi sotto i portici del centro storico, un forte temporale con raffiche di vento e grandine si è abbattuto su Pordenone, dopo aver colpito lo Spilimberghese.

L'acqua fuorisce dal tombino a Pordenone

Numerosi gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco, chiamati a intervenire anche per un incidente avvenuto poco prima sulla Cimpello-Sequals a Vivaro in direzione di Cimpello. Quattro feriti non gravi, nell’occasione, traffico interrotto e strada chiusa per il tempo necessario ai soccorsi.

In viale Grigoletti un grosso albero è caduto in mezzo alla strada, fortunatamente non provocando feriti e non colpendo alcuna auto in transito.