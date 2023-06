Udine, in tre a volto coperto e armati di coltello entrano in una casa e rapinano due donne

UDINE. Rapina in un'abitazione, nella serata di sabato 10 giugno, a Udine. È successo in via De Rubeis. Tre persone con il volto coperto da un passamontagna e con in mano un coltello sono entrate in casa di due cittadine di nazionalità cinese e le hanno minacciate intimando loro di consegnare tutto il denaro che avevano in casa.

I malviventi hanno portato via qualche centinaio di euro e anche i due telefoni cellulari delle donne, poi ritrovati dai militari dell'Arma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, che stanno svolgendo indagini anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.