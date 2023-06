«Se fossi stato un partigiano sarei stato osovano»: quella volta di Silvio Berlusconi a Porzus

«Se fossi stato partigiano sarei stato un osovano». In queste ore, assisteremo a testimonianze di ogni tipo ma pochi potrebbero parlare di questo e nessuno avere la presunzione di un ricordo esaustivo ed esclusivo dell’opera politica di Silvio Berlusconi.

Ognuno di noi, chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e frequentarlo, potrebbe ricordarlo rischiando di essere ripetitivo rispetto alle innumerevoli testimonianze che, in queste ore, lèggeremo arrivare da ogni parte del mondo. Ne conservo tante, fino all’ultima: quella al telefono soltanto qualche settimana fa prima del suo ricovero al San Raffaele. Non mi nascose la sua fatica e il suo dolore ma concluse sempre allo stesso modo: «Mi raccomando andiamo avanti, appena sto meglio vi vengo a trovare».

Ma il ricordo più intenso che conserverò fu quel 25 aprile 2018 a Porzus. Quando gli proposi di andarci, rispose con l’entusiasmo che lo contraddistingueva. Sapeva che sarebbe stato un inno alla libertà, una testimonianza per ricordare quei giovani che avevano dedicato la loro vita all’Italia. Se non conosci da dove arrivi come puoi pensare di capire dove vuoi andare.

C’era tutto il suo cuore dentro quella giornata: il paese che amo, la vita, la libertà, il ricordo del sacrificio di quei ragazzi dentro alle verità nascoste di un paese che nel confine orientale ha vissuto uno dei teatri più drammatici della propria storia. Il Presidente in quei giorni aveva capito che sarebbe stata un giornata importante.

Discutendo in quelle ore gli ritornava in mente Onna. Un altro 25 aprile dove aveva chiamato alla pacificazione in nome del supremo interesse dell’Italia. In fondo il suo testamento è proprio questo: “siamo un grande popolo capace di superare ogni divisione e ogni contrasto per conseguire il bene dell’Italia e degli italiani”. Sembra scritto per un intervento di domani: caro Presidente, il visionario non ha un tempo e il tuo continuerà ad essere attuale per il presente ed il futuro.