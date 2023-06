Morto Berlusconi, il cordoglio degli avversari: «Uomo abile e controverso, ha cambiato la politica e il costume in Italia»

UDINE. «Con Berlusconi scompare un sicuro protagonista degli ultimi decenni della storia italiana. Dalla 'discesa in campò del '94 al governo o all'opposizione, la sua influenza sulla vita politica è stata senza pari nel centrodestra» .

Nel giorno del cordoglio bipartisan per la morte del Cavaliere, in Italia come nella nostra regione, non mancano gli attestati di cordoglio anche da parte degli avversari politici di Silvio Berlusconi, come quello di Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Pd ed ex governatrice del Friuli Venezia Giulia. «Le mie condoglianze e la vicinanza alla sua famiglia – prosegue Serracchiani – e a tutta la comunità politica di Forza Italia».

Silvio Berlusconi «avrebbe detto che lui ha segnato la storia tra due millenni. A cerniera tra la fine del primo e l’inizio del secondo.

In effetti, almeno da noi, Silvio ha svolto quel ruolo politico. Giusti trent’anni di storia. Se non ci fosse stato il periodo di “mani pulite”, con la scomparsa della Dc e del Psi, Berlusconi sarebbe rimasto impegnato totalmente nella sfera civile, più segnatamente, quella imprenditoriale. Va ricordato il suo grande merito di aver costruito una realtà imprenditoriale che ha saputo offrire una smisurata quantità di lavoro a tantissimi operatori», ha invece ricordato Gianfranco Moretton, ex capogruppo del Pd in consiglio regionale ed ex vice presidente della giunta illy.

«Ha saputo raccogliere i segmenti nel mondo politico della cosiddetta prima Repubblica, dentro un nuovo contenitore, dove ha collocato una buona parte della Democrazia Cristiana, altrettanta del Partito Socialista Italiano e di quel mondo del penta partito che dal 1993 chiuse i propri battenti, per consegnarsi a Forza Italia – prosegue Moretton –. Certo ha dato soggiorno alle parti conservatrici e sicuramente, di centro destra, lui stesso andava ancora dicendo che la sua discesa in campo serviva per impedire l’avanzata comunista nel Paese».

Berlusconi, ricorda ancora Moretton, «ha svolto trent’anni di storia politica in prima linea. Abile, sicuramente capace nel costruire un campo sufficientemente largo per vincere in più riprese. Godeva di una certa simpatia che lo ha caratterizzato nelle sue piacevoli performance tramite barzellette, ha costituito un asse importante, fino a qualche anno fa, dell’intero panorama del centro destra italiano, dimostrando forza e perseveranza.Se ne va una figura molto significativa, nel bene e nel male, e lascerà in eredità un compito non facilmente gestibile. La sua scomparsa mi rattrista».

Ha scelto di affidare il suo cordoglio a twitter, invece, la senatrice triestina Tatjana Rojc. «Con Berlusconi scompare un protagonista dell'Italia degli ultimi decenni. Avversario controverso, figura riconosciuta nel mondo, ha cambiato la politica e il costume. Ora il cordoglio alla famiglia e ai colleghi del gruppo di Forza Italia al Senato».