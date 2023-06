Morte Berlusconi, il kit del candidato di Forza Italia nel 1994

Sono passati trent'anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Ma Paolo Molinaro, uno dei primi parlamentari eletti con Forza Italia, conserva ancora il "kit del candidato". Cravatte, spille e l'inno ufficiale da imparare a memoria: l'abbiamo intervistato qualche anno fa, in occasione della campagna elettorale in Friuli che vide protagonista l'ex premier, scomparso a Milano il 12 giugno, e ci ha mostrato proprio la famosa valigia dei neofiti azzurri - L'articolo

02:38