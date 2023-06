Alla guida di un’auto sulle strade di montagna con un volante da competizione, scatta la multa da 430 euro

VERZEGNIS. Viaggiava con una macchina dalle caratteristiche costruttive alterate e per questo è stato sanzionato con una multa da 430 euro. Il conducente di una Renault Clio Williams è stato fermato lungo la strada provinciale numero 1 nel tratto Verzegnis – Sella Chianzutan dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Udine e del Commissariato della Polizia di Stato di Tolmezzo impegnati in una serie di controlli sulle strade della Carnia.

La sua macchina era equipaggiata con un volante da competizione e con pneumatici di misura differente rispetto a quelli iscritti in carta di circolazione. Per il conducente si prospetta una sanzione pecuniaria di 430 euro e il ritiro della carta di circolazione.

Sono stati controllati 38 veicoli e 43 persone e contestate 8 violazioni al codice della strada: in due casi è stata contestata la violazione per chi circola con targa posteriore del motoveicolo inclinata a tal punto da renderne illeggibili i caratteri alfanumerici e in altri due casi si è rilevata l’assenza di dispositivo silenziatore su motoveicoli.

La Polizia di Stato continuerà per tutta l’estate a monitorare le condizioni di sicurezza delle strade prese d’assalto dai così detti bikers, al fine di garantire la massima sicurezza della circolazione e l’incolumità degli utenti della strada.