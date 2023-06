Auto investe una bicicletta, anziano in gravi condizioni

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA. Investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta: anziano ricoverato in gravi condizioni.

Un uomo 84 anni di età è stato soccorso dai sanitari nel tardo pomeriggio di martedì 13 giugno per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di San Giorgio della Richinvelda, all’altezza del piazzale delle Cooperative.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontati una vettura e una bici. Sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Spilimbergo e l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo ferito il ciclista, per il quale è stato poi disposto il trasporto d’urgenza in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto in codice rosso.