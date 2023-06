la curiosità

Morte Berlusconi, il sindaco di Vivaro proclama lutto cittadino: «E alle 15 tutte le attività ferme per un minuto di silenzio»

In tutta Italia, dal 12 al 14 giugno, il Governo ha disposto il lutto nazionale. Ma non basta per il sindaco Candido che in un’ordinanza vieta ai cittadini «qualsiasi comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata»