Schianto tra auto e moto: grave un uomo

FAGAGNA. È di un ferito trasportato in gravi condizioni all’ospedale di udine il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di martedì 13 giugno tra un’auto e una moto, in via dei Faggi, nel territorio comunale di Fagagna. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 40 anni.

Nell'impatto, avvenuto per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri di Udine, il motociclista è stato sbalzato di sella, rovinando sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso: l’uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, a bordo dell’ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo, in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.