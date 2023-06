L’iniziativa

La 24 ore del dono di sangue trova il sostegno dei giovani: a Udine 146 partecipanti su 220 sono under 28

La maratona dell’Afds, la prima in Italia, è iniziata alle 12 di mercoledì 14 giugno con il via dato dal presidente Flora: «Stiamo valutando di tenere aperti i centri ospedalieri in fasce orarie differenti»

Viviana Zamarian