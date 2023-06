Old Wild West, sarà Andrea Gracis il nuovo direttore sportivo

È Andrea Gracis l’uomo individuato dall’Apu Old Wild West per rilanciare la sfida nella serie A2 2023/2024. A lui verrà incaricato il ruolo di direttore sportivo della società bianconera. Gracis, infatti, ha appena lasciato Treviso Basket dopo nove stagioni, in cui i veneti sono risaliti dalla serie B alla serie A1.

Trevigiano classe 1960, da giocatore ha vinto tre scudetti: due con la Scavolini Pesaro (1988 e 1990) e uno con la Benetton Treviso (1997).

Il suo arrivo coincide con l’uscita di Alberto Martelossi, che dopo un triennio nel ruolo di senior assistant e direttore tecnico non verrà confermato all’Apu.

Il prossimo passo è la scelta del nuovo allenatore al posto di Carlo Finetti, anche lui ai titoli di coda.