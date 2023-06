Berlusconi, la nota degli esponenti dei partiti Fvg contrari al lutto nazionale

«Affermiamo la nostra contrarietà rispetto alla decisione della presidenza del consiglio dei ministri in merito all'indizione del lutto nazionale, che è del tutto inusuale e inappropriata, frutto di valutazioni squisitamente politiche, poiché è prassi che il lutto nazionale per le figure istituzionali sia dedicato non agli ex presidenti del consiglio, ma agli ex presidenti della Repubblica».

Lo scrivono in una nota esponenti del Friuli Venezia Giulia di Alleanza verdi sinistra (consigliera regionale Serena Pellegrino), Rifondazione comunista, Open Fvg (consigliere regionale Furio Honsell), Possibile, Sinistra italiana, Europa Verde.

«Il lutto nazionale, per le figure istituzionali - spiegano - è sempre stato riservato ai presidenti della Repubblica. Non era mai successo nella storia repubblicana italiana che venisse dichiarato il lutto nazionale per la morte di un ex presidente del Consiglio. Di fronte alla morte di una persona - aggiungono - non possono mai venir meno l'aspetto umano e il cordoglio verso i familiari, verso la comunità politica che ha rappresentato e verso tutti coloro che le sono vicini».

Tuttavia, concludono, «la scomparsa di un personaggio che ha rivoluzionato il modo di fare politica rendendolo a nostro avviso totalmente discutibile impone l'equilibrio e la sobrietà che devono contraddistinguere le Istituzioni».