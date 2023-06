Si scontrano tre automobili, una finisce nel fosso fuori strada a Latisana

Scontro tra tre automobili, una finisce nel fosso a metà strada. Tre persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 14 giugno, lungo la regionale 354, nel territorio comunale di Latisana, direzione Lignano Sabbiadoro, altezza Gorgo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Latisana, sul posto anche la polizia locale) si sono scontrate tre vetture e nell'impatto una è finita in un fosso a bordo strada.

La persona all'interno della vettura finita nel fossato è rimasta incastrata. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze da Latisana e l'elisoccorso.

Attivati, per quanto di competenza, anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Il conducente dell’auto, rimasto incastrato, è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile cosciente.

Sono state prese in carico anche altre due persone che viaggiavano nelle altre due automobili, trasportate all'ospedale di Latisana con le ambulanza in codice verde.