Al via la maratona dei donatori di sangue: più di 220 prenotazioni in 24 ore, è la prima in Italia

UDINE. Con la donazione del presidente dell'Afds di Udine Roberto Flora è iniziata alle 12 di mercoledì 14 giugno, all'ospedale di Udine, la maratona di 24 ore del dono del sangue. La giornata dei record, che si svolge per la prima volta in Italia, è stata promossa in occasione della Giornata mondiale del donatore, con già 220 prenotazioni.

L’iniziativa nasce da un’idea del gruppo giovani dell’Afds ed è stata organizzata grazie alla disponibilità del personale sanitario dell’Asufc, in particolare del Centro trasfusionale dell’Ospedale di Udine.

La giornata mondiale del donatore

Il record, che ha valenza sia promozionale sia scientifica, verrà tentato dai volontari dell'Afds della provincia di Udine in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue che si celebra mercoledì 14 giugno. Circa 200 donatori di tutta la provincia nell'arco delle 24 ore porgeranno il proprio braccio per aiutare chi soffre.

Giovedì 15, alle 11.45 (poco prima del termine della maratona), è in programma una conferenza stampa a cui parteciperanno Roberto Flora, presidente provinciale Afds Udine, Luca Lacovig, responsabile Giovani Afds Udine, Giovanni Barillari, direttore Dipartimento Medicina trasfusionale e Riccardo Riccardi, assessore regionale alla Sanità.