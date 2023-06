Udine, assegnato l’appalto al nuovo asilo in via Adige: la spesa è di 3,8 milioni, sarà pronto in due anni

Serviranno 625 giorni per completare la realizzazione della “nuova scuola per l’infanzia (materna e nido) in via Adige”, il cui costo di 5 milioni di euro è stato finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

I lavori sono stati affidati all'impresa I.Tec. di Padova che ha costituito un raggruppamento temporaneo di professionisti con la Europrogetti di Udine e l’architetto Laura Schneider di Tavagnacco che si sono aggiudicati l’appalto con un’offerta al ribasso del 2% per un importo complessivo di 3 milioni e 800 mila euro. Il cronoprogramma prevede che il progetto definitivo debba essere realizzato entro 80 giorni quello esecutivo in 45 e l’ultimazione dei lavori in ulteriori 500 giorni.

Il progetto di fattibilità, redatto dallo studio “Robby Cantarutti and Partners”, prevede la costruzione di un immobile che potrà accogliere 4 sezioni per la scuola materna, ossia circa 120 bambini, e 3 sezioni di nido per altri 60 bambini. Complessivamente quindi potranno essere accolti 180 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni. Nel progetto iniziale dell’Experimental city, che con 30 milioni punta a cambiare il volto di Udine est riqualificando l’ex caserma Osoppo, nell’area di via Adige dove sarà realizzata la scuola per l’infanzia non era previsto alcun intervento ma vista l’opportunità dei fondi del Pnrr la precedente amministrazione ha presentato un progetto che prevede la demolizione dell’edificio militare esistente al posto del quale sarà realizzata una struttura studiata per avere la massima efficienza energetica con il tetto a terrazza, l’impianto fotovoltaico, una doppia coibentazione e serramenti a triplo vetro oltre alla predisposizione per le pompe di calore.