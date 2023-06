Visite al lato nascosto della città, si parte dall’area ex Tomadini

Musica, cinema e incontri nell’agenda di questi giorni e una novità, al via domani, a Pordenone, nell’ambito delle visite guidate alla scoperta del lato nascosto della città organizzate dal Comune e quest’anno focalizzate soprattutto sui luoghi dimenticati o poco frequentati.

Come l’area ex Tomadini, con la sua archeologia industriale, meta delle passeggiate in programma domani (e poi il 29 giugno, 13 luglio e 10 agosto) con partenza alle 18.15 da piazzetta Cavour, per curiosare tra rogge, mura e antiche fabbriche. Un itinerario che invita a riscoprire il passato operoso di Pordenone, dal luogo in cui è iniziata l’eccezionale avventura della Zanussi ai mulini, alle filande, alla fabbrica di ceramiche e di carrozze e al deposito di liquori; tutte attività che si attestavano nella città storica, intrecciandosi con la quotidianità dei pordenonesi.

Musica nei locali, oggi, dal live targato “In-Partenopei” dedicato alla musica di Pino Daniele e a Napoli nel chiostro della biblioteca di Pordenone, alle 20.30, a cura del bar Le Ciaccole 2.0, alla “Guns celebration”, tributo alla storica band dei Guns’n Roses atteso alle 21 a “La Conca” di Vigonovo di Fontanafredda. Nel frattempo, in un altro locale, al Caffè letterario di piazza della Motta, a Pordenone, è stata inaugurata e si può visitare la mostra grafica e fotografica “Luoghi non comuni” (spazi, edifici, strade ed elementi architettonici, l'immagine complessa di una città che riflette la sua struttura e identità) raccontati e reinterpretati dagli autori, studenti dell'Isis di Sacile e Brugnera.

Per chi ama il cinema d’autore, da domani al 21 giugno tornano a Cinemazero di Pordenone, in versione restaurata, quattro titoli fra i più amati e significativi di Pedro Almodòvar con il biglietto a soli 3,5, grazie all’iniziativa del Ministero della cultura per la valorizzazione del cinema europeo.

Per i libri, oggi, alle 21, nella libreria Quo Vadis? di Pordenone, l'associazione Astore, in collaborazione con il Cai cittadino, presenta “L'Atlante degli uccelli nidificanti in Friuli Venezia Giulia, sezione alta montagna”: intervengono Dario Cester e Pier Luigi Taiariol. A San Vito al Tagliamento, in sala consiliare, alle 20.30, serata dedicata ai pipistrelli, “straordinari alleati silenziosi, e alle “dieci cose che non sappiamo di loro”.