La maratona del dono: 24 ore e più di 220 volontari per donare il sangue a Udine

Come nelle vere maratone, prima di partire si è appuntato al petto il pettorale con il numero 001. E poi Roberto Flora, presidente dell’Afds di Udine, è andato a donare dopo aver lanciato, alle 12, il cronometro della 24 ore del dono del sangue assieme al direttore di Medicina Trasfusionale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Giovanni Barillari. Un’iniziativa, questa, che mai prima d’ora era stata provata in Italia e che l’Afds di Udine ha organizzato in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue. Una iniziativa voluta fortemente dai donatori più giovani che ne sono diventati i veri protagonisti: su 220 partecipanti, 146 sono under 28 (Videoproduzioni Petrussi, a cura di Viviana Zamarian)

02:45