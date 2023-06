Maratona del dono del sangue, in 24 ore raccolti 116.400 millilitri: 210 partecipanti, tantissimi ragazzi

UDINE. Si è chiusa a quota 116.400 millilitri la prima maratona 24 ore di dono del sangue organizzata all’ospedale di Udine dall’Associazione friulani donatori di sangue. Un successo su tutta la linea, che ha visto la partecipazione di 210 persone, con 137 donazioni di sangue e 73 di plasma.

Ancora più positivo il dato della partecipazione dei giovani, con 125 under 28 presenti e 85 over. L’evento, il primo di questo genere organizzato in Italia, ha soddisfatto non solo i volontari dell’Afds ma anche i vertici di Regione, Comune e Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

La conferenza stampa di chiusura della maratona del dono di Lignano

Nel corso di una conferenza stampa conclusiva, l’assessore regionale Riccardo Riccardi ha voluto porre l’accento sulla collaborazione tra Sistema sanitario e mondo del volontariato, “patrimonio importante per il nostro territorio”. Al termine della maratona anche Riccardi ha voluto donare il proprio sangue.

La maratona del dono: 24 ore e più di 220 volontari per donare il sangue a Udine

Il presidente dell’Afds Udine, Roberto Flora, ha voluto dare merito ai giovani, che oltre ad aver avuto l’idea della maratona, sono stati protagonisti della 24 ore. Infine Giovanni Barillari, direttore Dipartimento Medicina trasfusionale, che dopo aver trascorso tutte le 24 ore in ospedale per dare assistenza ai donatori, ha sottolineato la valenza della collaborazione per raggiungere risultati inaspettati, anche in campo sanitario.