Il raduno degli Alpini del Triveneto a Belluno con 5 mila friulani, tutto il programma degli eventi

Gli Alpini? Vengono concepiti di solito in salita, in ascensione, accompagnati dai muli; in arrampicata, magari. A Belluno, invece, proveranno l’emozione della discesa.

Ecco, dunque, che per la sfilata in programma domenica 18 giugno da Cavarzano raggiungeranno, per la strada principale viale Medaglie d’oro, per portarsi poi in viale Fantuzzi, da dove svolteranno ad angolo in via Segato, per raggiungere Piazzale Battisti. Da qui scenderanno per via Loreto, gireranno a sinistra per Via Matteotti e quindi attraverseranno piazza dei Martiri. Quindi la discesa per Piazza Vittorio Emanuele II e piazza Santo Stefano, dove si scioglieranno. Saranno in 25 mila, di questi oltre 5mila arrivano dal Friuli Venezia Giulia.

MOSTRE E TEATRO

Sin qui la sfilata di domenica 18, ma il Raduno inizierà venerdì 16 a Sedico alle ore 14 a Villa Patt, dove aprprià il Museo del 7° reggimento Alpini. Alle 17, a Belluno, al Parco Città di Bologna, l’inaugurazione dell’attesa cittadella della Protezione Civile Ana. Tutti al Teatro, al Comunale del capoluogo la sera (alle 21) per lo spettacolo “Il Corpo e l’Anima” con Sandro Buzzatti e Marina De Luca. Partecipazione del Coro Minimo Bellunese diretto da Gianluca Nicolai, regia di Bruno Lovadina.

Sarà rappresentato lo spirito alpino negli anni di pace, impegno che si concretizza con il sostegno volontaristico degli alpini negli eventi calamitosi naturali, con soccorso e aiuto alle popolazioni colpite, come ad esempio nella tragedia del Vajont, nel terremoto del Friuli e in altri sismi, tempesta Vaia, alluvioni e disastri in Italia e all’estero. «Umiltà e generosità degli alpini che si esprimono senza tanti clamori ma con determinazione, preparazione e concretezza senza ricercare ricompense o clamore mediatico», tiene a specificare l’Ana di Belluno.

EVENTI DIFFUSI

Numerosi cori si esibiranno in tutto il territorio della sezione, invitati da alcuni fra i 44 gruppi di cui si compone. Ma ecco, anche, che sabato 17 mattina, alle 9.30, ci si ritroverà nel piazzale del Nevegal per l’alzabandiera e un corteo fino al santuario mariano, dove alle 10.30 concelebrerà i vescovo Renato Marangoni, manifestando la riconoscenza della Chiesa e in particolare delle parrocchie agli stessi alpini. Alle 10 della stessa mattina sarà possibile visitare la caserma Salsa-D’Angelo con esposizione di mezzi e materiali.

Nella stessa caserma, alle 15, gli onori ai caduti e lo sfilamento fino a piazza Martiri. Alle 16.30 altro alzabandiera e alle 17, in piazza Duomo il carosello della fanfara Alpina Cadore. Il teatro Comunale, alle 18, ospiterà i cori della Brigata Cadore e della Julia con apertura da parte del Coro Ana Adunata. Alle 21 la conclusione, alla Spes Arena, con il concerto della Fanfara della Cadore.

IL CLOU

Domenica 18, il clou. Appuntamento alle 8.30 a Cavarzano, per l’ammassamento. In piazzale Vittime di Via Fani, alle 10.15, la resa degli onori alle autorità, ai Gonfaloni e al labaro nazionale. Quindi lo sfilamento in direzione del Ponte degli alpini. Alle 11 in piazza dei Martiri. Al termine, il passaggio della Stecca tra Belluno e la sezione Quota zero di Venezia.

«Questa», ha spiegato ieri Dino Bridda, direttore del giornale dell’Ana sezionale, «sarà l’occasione per alcuni di ritornare a Belluno dopo il bellissimo Raduno Triveneto del 2011; per altri avrà il sapore di un omaggio al triste ricordo della tragedia del Vajont avvenuta sessanta anni fa; altri ancora avranno voglia di incontrarsi con i “veci” commilitoni; ci sarà chi invece avrà l’occasione di visitare per la prima volta la nostra splendida città… tanti alpini e amici che avranno tante motivazioni per riempire le vie storiche e le splendide piazze di Belluno».