Dal primo paletto sulla spiaggia all'antenato di Terrazza a mare: Lignano, 120 anni di storia

Un cammino lungo 120 anni, che da un luogo selvaggio, infestato dalle zanzare e abitato da una decina di famiglie, ha portato stagione dopo stagione a un centro balneare capace di ospitare centinaia di migliaia di persone. L'avventura di Lignano, cominciata il 15 aprile 1903 con un palo piantato sulla spiaggia dove sarebbe poi nato il primo stabilimento balneare (“antenato” dell’attuale Terrazza a mare), è ora raccontata in una mostra che offre al visitatore una carrellata di immagini rare, opuscoli, depliant, materiale pubblicitario, manifesti che poco alla volta hanno promosso Lignano in Italia e all’estero facendola diventare il grande centro turistico attuale. In questo video, che verrà trasmesso durante la mostra, è possibile fare rewind e tornare indietro di 120 anni

04:53