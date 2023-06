Gattino di pochi mesi intrappolato tra i muri, lo salvano i vigili del fuoco

PORDENONE. Si è conclusa con un lieto fine l'avventura di Obi, un tenero gattino di pochi mesi che giovedì 15 giugno era finito nel vuoto sanitario di una abitazione, un’intercapedine tra i muri dell’abitazione, e vi era rimasto intrappolato.

Sono intervenuti i vigili del fuoco in via Vallenoncello a Pordenone: dopo aver verificato l'esatta ubicazione del felino, utilizzando demolitori ed endoscopi, hanno dovuto creare un profondo varco nella muratura sino al raggiungimento dello spazio in cui voleva restare nascosto il micio, impaurito anche a causa del rumore delle attrezzature.

Solamente dopo aver predisposto l'uscita dal tubo con una scaletta di fortuna realizzata dai pompieri con due appendini, aver lasciato del cibo e tranquillizzato Obi, nel tardo pomeriggio di ieri il gattino è finalmente uscito, tornando dalla sua famiglia.