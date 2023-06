Il Comitato ed Europa Verde Udine chiedono l'eliminazione di cinque passaggi a livello

«Chiediamo l’eliminazione a Udine dei cinque passaggi a livello che ci sono tra la zona della stazione ferroviaria e quella dell’istituto Bearzi: via Buttrio, via del Bon, via Pola, via Cividale e via Don Giovanni Bosco». Così, nella mattinata di sabato 17 giugno, i rappresentanti del “Comitato per la dismissione dei passaggi a livello” e di “Europa Verde Udine” che si sono ritrovati in via del Bon per un volantinaggio e per spiegare ai cittadini «quanto sarebbe bello che, al posto dei binari, ci fosse un parco urbano, un percorso ciclopedonale alberato di circa cinque chilometri che consentirebbe anche una mobilità sostenibile tra le zone Nord e Sud della città». (servizio di Anna Rosso / videoproduzioni Petrussi)

01:58