Cervo sbuca sulla Pontebbana, motociclista lo centra: ferito

MALBORGHETTO VALBRUNA. Si è visto sbucare improvvisamente in carreggiata un cervo, senza riuscire a fermare la motocicletta. Un motociclista è rimasto ferito – non in maniera grave secondo le prime indicazioni – nella mattinata di domenica 18 giugno, lungo la Pontebbana, a poche centinaia di metri dall’abitato di Malborghetto, nell’impatto con l’animale selvatico. Poco dopo le 10.30 il centauro si è scontrato violentemente con il cervo, che a sua volta ha riportato lesioni gravi: nella zona dell’incidente sono arrivati un’ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. E’ stato mobilitato anche l’elicottero del soccorso sanitario.



Notizia in aggiornamento