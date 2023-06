Escono di strada con l’auto, due feriti a Jalmicco

PALMANOVA. Quattro persone ferite in due incidenti che si sono verificati nella notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno a Palmanova. Il primo è accaduto pochi minuti prima delle 4, a Jalmicco: un’auto, a bordo della quale viaggiavano due persone – un uomo e una donna – è uscita di strada autonomamente. Sul posto sono arrivati gli equipaggi di due ambulanze, provenienti dalla città stellata e da Cervignano, e i vigili del fuoco.

Le due persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e sono state trasportate, una in codice verde e una in codice giallo all'ospedale di Palmanova: le loro condizioni non preoccupano, così come non sono gravi le ferite che hanno riportato i coinvolti in un secondo incidente, accaduto poco dopo alle porte della città, in via Ponte degli Speroni, non distante dalla caserma Durli.

Uno scooter e una vettura si sono scontrati, per cause che dovranno essere accertate dalle forze dell’ordine. Due anche in questo caso i feriti, portati in ospedale.