Speleologo colpito da un sasso in testa durante un'esercitazione, il video del recupero

Uno speleologo triestino di 38 anni, impegnato in un'esercitazione a Claut, nell'abisso dell'ottavo nano, è stato soccorso sabato notte in elicottero dopo essere stato colpito al capo da un sasso di dieci chili. È stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della misericordia di Udine rimasto traumatizzato mentre era impegnato nell'esercitazione all'interno dell'Abisso dell'Ottavo Nano. L'uomo ha subito un forte trauma cranico indiretto. Il sasso gli è caduto addosso, rompendogli il casco che indossava. Nonostante il trauma, lo speleologo è rimasto sempre vigile.

01:11