Accoltellato dopo un litigio al parco: ricoverato in gravi condizioni

Un uomo, di 31 anni, di origini marocchine, è stato accoltellato in un'area verde di Cividale del Friuli. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un alterco domenica pomeriggio, 18 giugno, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi.

Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ferito è stato soccorso dal personale di un'ambulanza inviata dalla centrale Sores Fvg: stabilizzato sul posto, è stato trasferito d'urgenza a Udine, con il medico a bordo, in codice giallo.

Le forze dell'ordine sono ancora impegnate in una ricostruzione dettagliata della dinamica: c'è il massimo riserbo tra gli investigatori ma non si escludono sviluppi già stamani. Secondo quanto si apprende, l'autore dell'accoltellamento sarebbe già stato individuato