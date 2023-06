È irreperibile e lo prosciolgono, ma sarà ricercato fino al 2046

Accusato di atti sessuali su una ragazzina minorenne, con la quale ebbe rapporti in tre occasioni, senza usarle violenza, un giovane africano, assistito dall’avvocato Antonino Di Pietro, è stato prosciolto dal gup Rodolfo Piccin.

Il giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere, ai sensi della riforma Cartabia, in quanto l’imputato è stato dichiarato irreperibile. Il processo però potrà riaprirsi in qualsiasi momento da qui fino al 20 agosto del 2046, qualora sia rintracciato e gli sia notificato il procedimento pendente.

Fra l’imputato e la persona offesa, assistita dall’avvocato Alessandro Magaraci, c’erano quindici anni di differenza.

All’epoca dei fatti contestati dalla procura, nel gennaio 2020, l’adolescente non aveva ancora compiuto dodici anni.

Il pm Andrea Del Missier, titolare dell’indagine, ha contestato all’imputato di aver portato con sé, dentro allo zaino, delle lenzuola, che avrebbe disteso a terra come giaciglio.

Imputato e ragazzina si erano incontrati di pomeriggio nella cantina del complesso residenziale dove abitava la minorenne.