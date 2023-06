Scontro tra un’automobile e una bici, ciclista sbalzato per oltre venti metri

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO. Un impatto fortissimo che l’ha spinto oltre 20 metri facendolo volare dalla sua bici. Un ciclista di 50 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto alle 22 di domenica 18 giugno, lungo via Valvasone, la ex provinciale 1, tra San Martino al Tagliamento e Valvasone di Valvasone Arzene.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Spilimbergo, mentre stava pedalando in sella a una bicicletta l’uomo si è scontrato con una vettura a bordo della quale viaggiavano due persone. Nell'impatto il ciclista è stato proiettato per circa 20 metri.

Dopo la chiamata di aiuto 112, sono arrivati sul posto un'ambulanza proveniente da Spilimbergo, un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'automedica proveniente da Pordenone.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con il medico dell'automerica a bordo in gravi condizioni, incosciente.

Sono rimasti feriti anche i due occupanti la vettura, trasportati per la cura di ferite non gravi all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Sul posto anche i vigili del fuoco.