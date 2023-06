Udine, ecco il mulino di Viale Vontari: dopo il restauro tornano a funzionare le pale

UDINE. Sono tornate a funzionare le antiche pale del mulino di viale Volontari della Libertà. Da qualche giorno si è concluso l’intervento di restauro portato avanti per alcuni mesi dalla ditta Laar srl di Udine.

Come previsto dal progetto, realizzato dalla Europrogetti srl mediante lo studio Papa&Partners, si è proceduto con un restauro conservativo ed estetico mediante il ripristino delle parti in muratura, lo smontaggio delle ruote per il restauro in laboratorio e successiva ricollocazione, la catalogazione di ciascun pezzo, la sostituzione delle componenti in legno compromesse, il posizionamento di una ringhiera, l’installazione di un impianto di illuminazione e la realizzazione di un totem informativo con la storia del mulino.

L’intervento, avviato dalla scorsa amministrazione, è costato 115 mila euro. A inaugurare il manufatto sarà la nuova amministrazione, che però non ha ancora comunicato la data. È un elemento caratteristico non solo per viale Volontari della Libertà, ma per l’intera città, ultima testimonianza di mulino sulla roggia costituito da pale metalliche e meccanismi risalenti al XIX secolo. Una storicità che ha richiesto l’intervento della Soprintendenza e lo slittamento di qualche mese della chiusura del cantiere, inizialmente previsto a marzo. La ditta che si è occupata del restauro è la stessa che ha rimesso in sesto la fontana di piazza San Giacomo