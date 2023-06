Porta spaccata, antincendio rotto e rubinetti aperti: danneggiamenti e allagamenti alla sede dell’Inps, individuati quattro ragazzi

Hanno forzato la porta per entrare nella sede dell’Inps, infranto i plexiglass delle cassette antincendio e aperto i rubinetti delle manichette causando una copiosa fuoriuscita di acqua che ha allagato il primo piano e del piano terra oltre alla caduta di alcuni pannelli del controsoffitto e al danneggiamento del materiale sanitario e di cancelleria custoditi nel magazzino dell’ente.

Era il 24 febbraio quando le volanti della questura di Pordenone, intervenute in piazzetta del Portello, si sono ritrovate davanti a questa situazione. Ignoti i responsabili che, dopo aver spaccato tutto nella sede dell’Inps, avevano anche causato danni al negozio di parrucchiera posto al piano terra dello stesso stabile.

Per questi fatti Inps e Inail hanno fatto denuncia e da qui sono partite le indagini delle forze dell’ordine che, dopo aver analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno individuato gli autori del gesto. Si tratta di quattro ragazzi: A. K, cittadino ghanese di 24 anni, H. Z., ventiduenne marocchino residente a Pordenone, M.A, venticinquenne originario dell’ Angola, tutti e tre residenti a Pordenone, e per il minore A. A. residente ad Azzano Decimo. Tutti sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato