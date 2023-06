Sit-in della Fp-Cgil all'ospedale di Udine: «Curarsi rischia di diventare impossibile»

In vista della manifestazione nazionale a Roma, nella mattinata di lunedì 19 giugno è iniziato dall'ospedale di Udine il tour di sit-in indetto dalla Cgil nei presidi ospedalieri della provincia friulana. Sale di tono, dunque, la mobilitazione in difesa della sanità pubblica. Dopo la giornata regionale di mobilitazione indetta lo scorso 15 giugno a Udine dalla intersindacale dei medici, il segretario provinciale di Udine della Fp-Cgil, Andrea Traunero, ha spiegato che «si sta intensificando il programma di iniziative in vista della manifestazione sulla sanità che si terrà a Roma sabato 24 giugno, indetta dalla Cgil nazionale». In prima linea la Fp-Cgil della provincia di Udine, che ha organizzato un tour di presidi in tutti gli ospedali del territorio friulano che proseguirà a Palmanova e Latisana (martedì 20, rispettivamente dalle 10 e dalle 13), San Daniele (alle 10 di mercoledì 21), Cividale (giovedì 22, sempre alle 10) e si concluderà venerdì 23 giugno a Gemona (dalle 9 alle 10) e Tolmezzo (dalle 10 alle 12). Tema centrale dei sit-in «è l’aggravarsi delle criticità che affliggono la sanità pubblica. Mesi e mesi di attesa per esami e interventi, lunghissime file nei pronto soccorso, reparti e distretti sempre più in difficoltà, carenza dei medici di famiglia», sintetizza ancora il segretario della Fp-Cgil della provincia di Udine, Andrea Traunero. «Curarsi rischia di diventare impossibile a meno che non ci si possa permettere di spendere forti somme rivolgendosi al privato».

01:36