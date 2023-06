Ancora in azione i ladri di rame: alla Terna rubati cavi per 35 mila euro

BASILIANO. Ladri di rame di nuovo in azione. Questa volta ai danni della società Terna, che ha sporto denuncia per un furto avvenuto una decina di giorni fa, ma scoperto soltanto di recente.

Qualcuno, infatti, è riuscito a introdursi, tagliando la recinzione, all’interno dell’area di via Damiano Chiesa, a Basiliano, asportando cavi in rame per un valore stimato pari a 35 mila euro. Sono in corso indagini dei carabinieri.