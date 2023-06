La premiazione del concorso “Cinebike Shorts”: sul podio anche scuole delle province di Udine, Trieste e Pordenone

Cinebike, il primo festival bike-in del Friuli Venezia Giulia, ha premiato la creatività dei ragazzi nella serata Cinebike Shorts, il concorso per le scuole dedicato alla mobilità lenta e sostenibile, con un padrino d’eccezione, il celebre rapper Frankie hi-nrg mc.

Per partecipare al concorso Cinebike-Shorts, i ragazzi (singolarmente o come lavori di classe delle scuole secondarie di primo e secondo grado) hanno realizzato un elaborato audiovisivo dedicato al tema della sostenibilità e della mobilità lenta, della durata massima di dieci minuti.

I corti in concorso sono stati caricati sulla dedicata di MyMovies (www.mymovies.it), sito di informazione cinematografica, e valutati sia dalla sua community sia da una commissione interna al festival.

A premiarli è stato Frankie hi-nrg mc, protagonista anche di uno speciale dj set all’Isola d’oro: un artista che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica, si propone in veste di dj, offrendo una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica nel suo set di due ore, spaziando tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpretando live alcuni dei suoi maggiori successi.

Tra i sei vincitori anche classi delle scuole della regione: nella categoria secondarie di primo grado al primo posto "La gara" della 3 A dell’Istituto comprensivo "Francesco Torraca"-Matera, al secondo "Pedala" della Classe 3B dell’Istituto comprensivo Destra Torre-Aiello del Friuli, e al terzo "Piccoli grandi passi", un lavoro delle classi seconde dell’Istituto comprensivo di Motta di Livenza.

Nella categoria secondarie di primo grado, il podio è andato al video "Sostenibilità a pedali" della classe 4A del Liceo scientifico Galilei di Trieste, il secondo ad “Heart Keeper" realizzato dagli studenti di grafica 5C-4D-2M-2A del Liceo scientifico Isaac Newton di Roma e il terzo posto a "Bike Maps PCTO", Classe 3G del Liceo scientifico "Manfredo Fant"-Carpi.

Menzione speciale per "Green is better" delle classi miste primarie dell’Istituto comprensivo Pordenone centro. I vincitori hanno vinto dotazioni informatiche/audiovisive e buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico.

“Siamo rimasti davvero colpiti per come i ragazzi abbiano saputo sviluppare il tema della mobilità sostenibile attraverso i loro corti – sottolinea Silvia Moras, direttrice artistica di Cinebike Festival – nonostante sia un tema di grande attualità, infatti, nel panorama cinematografico non esistono molti esempi di realizzazioni dedicate a questi temi. I ragazzi hanno dimostrato grande coerenza, ed impegno, oltre ad una conoscenza di utilizzo e di realizzazione video propria delle loro generazioni.

Per i ragazzi della scuola di Aiello, la presenza di Frankie hi-nrg mc è stata una duplice sorpresa e una grandissima emozione, dal momento che il loro video "Pedala" si è ispirato proprio all'omonima canzone dell'artista"

Il concorso Cinebike Shorts è organizzato dalla Soc. Coop. Videomante in collaborazione con MyMovies, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Grado e con il sostegno della Fondazione Pittini.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDì 21 GIUGNO

Il cartellone di Cinebike Festival continua mercoledì 21 giugno, alle 16.30, presso il Velarium della spiaggia Git, il musicista pordenonese Denis Pinese organizza un laboratorio (bambini dai 6 ai 10 anni) per creare strumenti musicali utilizzando tutto ciò che si può trovare nascosto sotto la sabbia, come l’ocean drum, il bastone della pioggia e altre percussioni.

Nell’arena bike-in, serata dedicata alle famiglie e “Oceania” (2016), il poetico film Disney che racconta il rapporto con il mare, l’ambiente e madre-natura.

Sempre mercoledì, alle 18.30, ad Aquileia “Tre uomini in bicicletta”, il vignettista Francesco Altan, moderato da Luca Raffaelli, giornalista, saggista e sceneggiatore, presenta il libro scritto insieme a Paolo Rumiz e sulla loro avventura in bicicletta attraverso i Balcani. Sarà presente anche Emilio Rigatti che ha firmato le note tecnico del libro.