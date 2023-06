L’auto centra il guardrail e finisce nel fosso: 19enne illesa, macchina semidistrutta

LATISANA. Se l'è cavata solamente con tanto spavento, nonostante lo spettacolare incidente che l'ha vista protagonista martedì 20 giugno, attorno alle 6.30.

Una ragazza di 19 anni, residente a Latisana, mentre si stava dirigendo a Lignano percorrendo la regionale 354 per andare al lavoro, in un bar della località balneare, ha perso infatti il controllo della sua Fiat 500 Abarth ed è uscita di strada.

L'auto, come impazzita, è impattata prima contro il guardrail e poi ha terminato la corsa contro una spalletta del passo carraio del canale scolmatore. E' stata la stessa giovane, rimasta illesa, a uscire dalla vettura distrutta e a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, guidati dal vicecommissario Annalisa Ferrari, per i rilievi, e i vigili del fuoco di Latisana per la messa in sicurezza.