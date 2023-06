Era diventato un mercato della droga, clienti anche da fuori città per comprare cocaina e hashish: sequestrato a Udine lo stabile degli spacciatori

UDINE. È stata o sequestrato l’immobile di viale Venezia che, nell’ultimo anno e mezzo, come confermato dalle indagini delle forze dell’ordine, era diventato uno dei principali mercati dello spaccio di droga della città di Udine.

Facendo seguito all’operazione svolta il 25 maggio scorso, nel corso della quale erano state eseguite 15 perquisizioni personali e locali, ad esito di una complessa e articolata attività d’indagine in relazione a un traffico di sostanze stupefacenti (in particolare cocaina e hashish) da parte di un gruppo di persone di etnia afghano/pakistana attivo in città, il 15 giugno scorso il personale della Squadra Mobile, come riporta una nota della Questura di Udine, «ha eseguito il sequestro preventivo della palazzina di viale Venezia che, nel periodo gennaio 2022 – giugno 2023, ha rappresentato una delle più floride “piazze di spaccio” cittadine, disposto dalla locale Autorità Giudiziaria che ha coordinato tutta l’indagine».

Numerosissimi, infatti, gli episodi di spaccio di cocaina e hashish documentati, avvenuti sia all’interno, sia all’esterno dello stabile, un’unità residenziale disposta su due piani, all’interno della quale trovavano rifugio pusher di origine mediorientale.

«Neanche l’esecuzione delle misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Udine e le successive perquisizioni – prosegue la nota della Questura – avevano posto fine all’attività di spaccio nello stabile, tanto che diversi cittadini, che già inizialmente avevano segnalato il sospetto via vai di persone anche in orario notturno, hanno continuato a segnalare il prosieguo delle cessioni».

Per questo motivo la Squadra Mobile ha richiesto all’autorità giudiziaria «il provvedimento di sequestro preventivo, che si è reso assolutamente necessario per impedire il protrarsi dell’attività illecita nell’immobile, divenuto il principale riferimento per coloro che, a Udine e nelle zone limitrofe, intendevano acquistare stupefacenti».