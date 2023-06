Come si trasforma un'idea in un racconto? Il vademecum di Enrico Galiano

Il ‘prof.’ più amato d’Italia, Enrico Galiano, è uno dei docenti di Pordenonescrive Young_Master sul Racconto, il laboratorio di scrittura creativa organizzato da Fondazione Pordenonelegge.it e curato da Valentina Gasparet, che spiega come trasformare l'idea in racconto e raccogliere concretamente la sfida della propria fantasia. Un corso tematico in tre lezioni, dal 3 al 5 luglio, focalizzate solo sul racconto, condotto da tre autori molto amati dai giovani lettori: oltre a Enrico Galiano, anche lo scrittore Pierdomenico Baccalario e la giornalista e autrice Odette Copat. Il corso, dedicate alle ragazze e ai ragazzi delle classi 2^-3^ della Scuola secondaria di I grado e 1^-2^ della Scuola secondaria di II grado (12-16 anni), è in collaborazione con Raccontinclasse-Liceo LeoMajor di Pordenone, un momento formativo in continuità con il contest che si svolge all’inizio dell’inverno. Iscrizioni entro il 26 giugno 2023 sul sito pordenonelegge.it (cliccando alla voce mypnlegge). Info fondazione@pordenonelegge.it tel. 0434.1573100

