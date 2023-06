Immobiliare, il presidente udinese Macoratti: «Cresce la richiesta nella città di Udine»

Presentato a Udine l’Osservatorio Immobiliare Fiaip 2023, ospitato nel salone del Parlamento del castello di Udine. Presenti i presidenti Fiaip di Udine e Pordenone, Luca Macoratti e Michele Marconi, oltre al presidente regionale Stefano Nursi. È intervenuto anche il presidente nazionale Fiaip, Gian Battista Baccarini e, in qualità di ospite d’onore, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Luca Macoratti ha precisato che «i dati sono abbastanza buoni, tutto sommato c'è una tenuta dei prezzi. Abbiamo una leggera flessione per quanto riguarda la provincia di Udine e un aumento per quanto riguarda la città friulana. La tipologia più ricercata? Rimane sempre la casa con giardino o degli appartamenti con spazi esterni, con terrazzi. Sta aumentando la richiesta del mini appartamento: questa è un po' una conseguenza dell'inflazione». (intervista di Alessandro Cesare)

